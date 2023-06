Kalbe - Nach einem vermehrten Fischsterben in der Milde in Kalbe (Altmarkkreis Salzwedel) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts eines Umweltdeliktes. Das teilte die Polizeiinspektion in Stendal am Montag mit. Am Samstag waren in dem Fluss auffällig viele tote Fische aufgefunden worden. Laut Medienberichten sind 25 Kilogramm tote Fische eingesammelt worden.

Am Samstag wurden laut Polizei Wasserproben entnommen. Diese ersten Proben waren demnach unauffällig. Allerdings hätten nachfolgende Proben den Verdacht einer Verunreinigung genährt, so ein Sprecher der Polizei. Zunächst hatte die „Altmark Zeitung“ berichtet.