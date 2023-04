Berlin - Trainer Urs Fischer gibt in seinem 200. Pflichtspiel an der Seitenlinie von Union Berlin in der Abwehr wieder Paul Jaeckel das Vertrauen. Der Innenverteidiger bekommt am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen den VfL Bochum den Vorzug vor Diogo Leite. In der Startformation ändert Fischer im Vergleich zum 1:2 bei Borussia Dortmund zwei Positionen. Linksverteidiger Jerome Roussillon darf anstelle von Niko Gießelmann beginnen. Aïssa Laïdouni spielt statt Morten Thorsby im Mittelfeld.

Beim VfL Bochum nimmt Trainer Thomas Letsch nach dem 2:3-Rückschlag im Abstiegskampf gegen den VfB Stuttgart auch lediglich zwei Änderungen in seiner Anfangsformation vor. Jordi Osei-Tutu und der ehemalige Unioner Keven Schlotterbeck beginnen im Stadion an der Alten Försterei anstelle von Konstantinos Stafylidis und des gelbgesperrten Kapitäns Anthony Losilla.

Bochum könnte mit einem Sieg in Berlin den Vorsprung auf die Abstiegszone auf fünf Punkte ausbauen. Allerdings haben die Eisernen seit 19 Liga-Partien zu Hause nicht mehr verloren. Mit einem eigenen Erfolg würde Union wieder auf den dritten Rang klettern und die Chancen auf die erstmalige Qualifikation für die Champions League weiter steigern.