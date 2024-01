Hamburg/Büsum - Neben den Bauern haben am Montag auch die Fischer an Nordseeküste demonstriert. So gab es in der niedersächsischen Gemeinde Butjadingen (Landkreis Wesermarsch) sowie im schleswig-holsteinischen Büsum (Kreis Dithmarschen) und auf Amrum spontane Veranstaltungen mit Kutterfahrten, wie der Deutsche Fischerei-Verband mitteilte. Anderenorts nahmen Fischer an den Protesten der Bauern teil.

Die Fischereiproteste richten sich Angaben des Verbandes gegen einen Verlust ihrer Fanggebiete. Die Fischerei sei bei der Bundeskompensationsverordnung nicht berücksichtigt worden, hieß es weiter. Daher werde gegen eine Mittelkürzung im Fischfang protestiert.