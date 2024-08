Erfurt - Die Thüringer Finanzverwaltung hat vor Betrügern gewarnt, die mit E-Mails und falschen Webseiten des Steuerportals Elster persönliche Daten abfangen wollen. In den Mails werde erklärt, dass für das Jahr 2023 noch keine Rückzahlung berechnet und auf dem Postweg niemand erreicht werden konnte, teilte das Finanzministerium in Erfurt mit. Die Empfänger sollen dann ein Formular unter einer falschen Elster-Webseite ausfüllen, damit der Betrag berechnet werden könne.

Auf diese Weise versuchten die Betrüger an Anmeldedaten sowie Konto- oder Kreditkarteninformationen von Steuerzahlern zu gelangen oder Viren und Trojaner auf dem Computer zu installieren, hieß es. Die Finanzverwaltung warnte ausdrücklich davor, auf diese Betrugs-Mails zu reagieren oder die Links in den Mails zu öffnen. Steuerdaten oder Rechnungen würden nie in Form eines Mail-Anhangs versandt. Auch würden keine persönlichen Informationen per Mail angefordert.