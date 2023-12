Magdeburg/Halle - Das sachsen-anhaltische Finanzministerium hält an den Neubauplänen für die Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle fest. „Wir wollen weiter neu bauen, es wird neu ausgeschrieben“, sagte Finanzminister Michael Richter (CDU) am Dienstag im Landtag in Magdeburg. Das bisherige Entwurfskonzept sei aber zu teuer.

Der Neubau für die Kunsthochschule sollte nach Entwürfen eines Münchner Büros entstehen, das bei einem internationalen Architekturwettbewerb gewonnen hatte. Ziel war es, mit dem mehr als 3000 Quadratmeter großen Neubau ein Atelier- und Werkstattgebäude zu schaffen.

Die Kalkulation stieg nach Angaben des Finanzministers aber von 31 auf mehr als 53 Millionen Euro. Dies sei unwirtschaftlich und deshalb beende man das Verfahren, sagte Richter. Darüber habe man die Verantwortlichen der Hochschule informiert und sei mit diesen weiter im Gespräch. An der „Burg“ in Halle studieren rund 1000 Menschen aus dem In- und Ausland.