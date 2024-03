Magdeburg - Der Landesrechnungshof und die Linke im Landtag haben der Landesregierung Versäumnisse im Umgang mit Fördermitteln vorgeworfen. Obwohl man bereits seit 2013 auf die bestehenden Probleme hinweise, verfüge das Land noch immer nicht über eine zentrale Fördermitteldatenbank, sagte Rechnungshofpräsident Kay Barthel der Deutschen Presse-Agentur. Es existiere damit kein vollständiger Überblick über die bestehenden Förderprogramme, die Höhe der ausgezahlten Gelder, die Empfänger sowie die Kosten für die Fördermittelbearbeitung.

„Das geht gar nicht, dass da jahrelang nichts passiert ist“, sagte die finanzpolitische Sprecherin der Linken, Kristin Heiß. „Ich verstehe nicht, was das Problem ist. Da muss es Möglichkeiten geben, wir leben doch nicht im 18. Jahrhundert.“ Es müsse schnellstmöglich gehandelt werden, um die unbefriedigende Situation aufzulösen und beispielsweise Doppelförderungen zu vermeiden, so Heiß.

Dass sich die Situation rasch ändert, ist aktuell jedoch nicht abzusehen. Das Infrastrukturministerium räumte auf Anfrage ein, dass das Projekt Fördermitteldatenbank „derzeit nicht aktiv in der Umsetzung“ sei. Hauptursachen hierfür seien Budgetrestriktionen und die Priorisierung anderer Projekte, sagte ein Sprecher von Digitalministerin Lydia Hüskens (FDP).

Auch ohne eine zentrale Fördermitteldatenbank verfüge das Land aber über Mechanismen und Systeme, um die Vergabe und Nutzung von Fördermitteln zu überwachen, teilte das Ministerium mit. „Die bestehenden Systeme ermöglichen Kontrolle und bieten Transparenz, auch wenn nicht mit der Effizienz und Übersichtlichkeit, wie dies über eine zentrale Datenbank machbar wäre.“

Der Linken-Fraktion reicht das nicht. Sie will das Thema im Parlament weiter auf die Tagesordnung setzen. Auch Rechnungshofpräsident Barthel ist unzufrieden. „Wir finden das nicht gut, dass das so lange dauert“, sagte er. Es bestehe kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Das Thema werde zur „never ending story“. Sachsen-Anhalt hänge da anderen Ländern hinterher, so Barthel.