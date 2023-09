Weimar - Nach zweieinhalb Wochen geht das diesjährige Kunstfest Weimar zu Ende. Am Abschlusstag können sich Kunstinteressierte nochmals auf Literatur, Theater und Musik freuen. Geboten wird am Sonntag unter anderem eine Lesung der im Exil lebenden syrischen Autorin Wihad Suleiman auf dem Theaterplatz. Außerdem wird Suleimans Schauspiel „Existenz“ im Deutschen Nationaltheater uraufgeführt. Unter dem Motto „Erinnern schafft Zukunft“ hatten seit dem 23. August rund 160 Veranstaltungen auf dem Programm des Kunstfestes gestanden. Das Kunstfest gilt als eines der wichtigsten Festivals für zeitgenössische Künste in Ostdeutschland.