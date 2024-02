Oberwiesenthal - Für Dreharbeiten an dem 11. Erzgebirgskrimi sollen die Bewohner in Oberwiesenthal ihre Weihnachtsbeleuchtung wieder in die Fenster stellen. Für die Filmaufnahmen sollen am 26. Februar und 8. März so viele traditionelle Schwibbögen wie möglich leuchten, wie die Stadtverwaltung Oberwiesenthal am Dienstag mitteilte. Der 11. Teil trägt den Arbeitstitel „Wintermord“ und wird überwiegend in und um Oberwiesenthal gedreht.