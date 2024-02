Das Filmmuseum in Potsdam ist eine Institution im Kulturbetrieb der Landeshauptstadt. Nach der Pandemie kommen die Besucherzahlen wieder in Schwung.

Potsdam - Das Filmmuseum in Babelsberg freut sich nach der Corona-Pandemie über einen wachsenden Besucherzustrom. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Zulauf im vergangenen Jahr“, sagte eine Sprecherin des Hauses am Samstag. 2023 habe das Museum rund 55.000 Besucherinnen und Besucher aus aller Welt gezählt. Im Jahr 2022, in dem der Normalspielbetrieb nach der Pandemiezeit wieder aufgenommen wurde, kamen 52.000.

„Mit zwei Schließmonaten der Sonderausstellungsfläche für Umbauten im vergangenen Jahr sind wir bei 85 Prozent der Besucherzahlen vor der Pandemie mit stetig wachsender Tendenz“, führte die Sprecherin aus. Im vergangenen Jahr sei der Umzug der Sammlungen an den neuen Standort in der Medienstadt Babelsberg abgeschlossen worden.

Mit Michael Fürst erhielt das Filmmuseum Potsdam im September 2023 zudem eine neue Leitung. Seit Oktober läuft die Ausstellung „Voll das Leben! Andreas Dresen und Team“, eine neue Sonderausstellung zu dem bekannten Regisseur. Vom 1. bis 5. März sollen im Anschluss an die Berlinale in der Bundeshauptstadt die wichtigsten deutschen Nachwuchsfilme in Potsdam - unter anderem im Filmmuseum - zu sehen sein.