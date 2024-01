Berlin - Die Deutsche Kinemathek wechselt 2025 übergangsweise ihren Standort. Das Filmmuseum in Berlin ziehe im Januar kommenden Jahres in das E-Werk in Mitte, teilte eine Sprecherin am Dienstag mit. Das ehemalige Umspannwerk ist nur einige Hundert Meter vom bisherigen Standort am Potsdamer Platz entfernt, dort läuft 2025 der aktuelle Vertrag aus. Das Industriedenkmal, das in den 90er Jahren zu einem Techno-Club avancierte, diene bis zu einem geplanten Neubau als Übergangsstätte.

Betroffen vom Umzug ist die ständige Ausstellung des Museums: Die seit 24 Jahren bestehende Schau zur Film- und Fernsehgeschichte schließt Ende Oktober, wie es in der Mitteilung hieß. Am neuen Standort sollen dann Pop-Up-Ausstellungen zu sehen sein.