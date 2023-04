Besucher sitzen in einem Kinosaal.

Berlin - Das Filmfestival „Achtung Berlin“ soll an diesem Mittwoch mit dem Roadmovie „Vamos a la playa“ eröffnet werden. Regisseurin Bettina Blümner erzählt darin von mehreren jungen Menschen, die nach Kuba reisen. „Auf der Suche nach Spaß, Selbstbestimmung, Liebe und Lust müssen sie sich der unbequemen Frage stellen - wie mit den eigenen Privilegien umgehen?“, heißt es im Presseheft zum Film. Blümner hat in der Vergangenheit etwa den Film „Prinzessinnenbad“ gedreht. Das Festival „Achtung Berlin“ findet in mehreren Kinos statt und dauert eine Woche (12. bis 19. April).