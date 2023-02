Berlin - Drei Filme sind mit dem „Eisvogel - Preis für nachhaltige Filmproduktionen“ ausgezeichnet worden. Die in der Hauptkategorie mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung ging zu gleichen Teilen an die Produktion „22. Juli - Schüsse von München“ im Auftrag von Sky Deutschland sowie an UFA Serial Drama für „Irgendwas mit Medien“. Erstmals wurde nach Angaben von Donnerstag in Berlin auch eine Nachwuchsproduktion ausgezeichnet. Diesen mit 5000 Euro dotierten Eisvogel-Preis erhielt der von Sarah Dreyer produzierte Abschlussfilm „Exit Pangea“.

Für die Produktionen wurde etwa auf besonders ressourcenverbrauchende Szenen verzichtet. Oder es wurden bei der Auswahl der Drehorte Transporte optimiert und fußläufige Entfernungen berücksichtigt. Einsparen des CO2-Ausstoßes war ausschlaggebend für das Urteil der Jury.

Die Stiftung des Tierfilmers Heinz Sielmann hat gemeinsam mit dem Bundesumweltministerium und der Kulturstaatsministerin den Eisvogel-Preis ins Leben gerufen. Der Preis wird von der Stiftung finanziert. Berücksichtigt werden innovative Produktionen für Fernsehen und Kino, die bei Planung und Umsetzung in besonderer Weise Energie und Ressourcen sparen und auf nachhaltige Produktion setzen.