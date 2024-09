Chemnitz - Mit 181 Filmen aus 52 Ländern wartet das Kinderfilmfestival „Schlingel“ in seiner 29. Auflage auf. Eröffnet wird es am 25. September im Chemnitzer Opernhaus mit „Die Schule der magischen Tiere 3“. Bis zum 3. Oktober werden erneut zahlreiche Filmschaffende aus dem In- und Ausland erwartet, informierte Festivaldirektor Michael Harbauer.

Ausgewählt wurde das diesjährige Programm von einer Kommission, die den Angaben nach rund 1.000 Filme gesichtet hat. In den Wettbewerben selbst stehen 56 Lang- und 73 Kurzfilme. Sie haben die Chance auf einen der Preise des Festivals, die von verschiedenen Kinder-, Jugend- und Fachjurys vergeben werden.

Ein besonderer Fokus liegt dieses Jahr auf Filmen aus Neuseeland. Trotz vergleichsweise geringer Einwohnerzahl hätten die Neuseeländer eine stabile und vielfältige Filmindustrie geschaffen, die verlässlich qualitativ hochwertige Filme hervorbringe und diverse Lebensrealitäten auf die Leinwand bringe – etwa Einblick in das Leben der Maori gibt, erklärte Harbauer. Gezeigt werden zehn Produktionen aus Neuseeland.

Zudem sind 13 Weltpremieren geplant. Dazu zählen die deutschen Produktionen „Heute musst du glänzen“ und „Triggerwarnung“, der kanadische Streifen „Miss Pantoffel“ und der Film „Mika“ aus Kasachstan. Beim „Schlingel“ laufen die Filme in der Regel in Originalsprache mit deutschen und englischen Untertiteln; für ganz junge Kinogäste werden sie live deutsch synchronisiert.