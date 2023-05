Berlin - Für E-Sportler Umut Gültekin kommt es beim Spielen an der Konsole auf Schnelligkeit an. „Wer am schnellsten reagiert, gewinnt“, sagte der 20-Jährige dem „Tagesspiegel“ (Donnerstag), „Schnelligkeit schlägt Erfahrung, und die Schnellsten sind meistens noch ziemlich jung.“ Gültekin hat im vergangenen Jahr die Weltmeisterschaft im Videospiel Fifa gewonnen.

Gültekin gab konkrete Tipps an Nachwuchsspieler: „Ganz wichtig ist schon mal, in der Verteidigung den Spieler mit dem rechten Stick zu wechseln - und nicht mit der L1-Taste“, sagte er. So bekäme man beim Spielen auch genau den Charakter, den man anwählt und nicht den, der am nächsten zum Ball steht. Noch wichtiger sei aber, beim Spielen instinktiv zu handeln und nicht mehr nachzudenken, da dies Zeit koste.

Um gut zu werden, müsse man aber teilweise auch bis zu acht Stunden am Tag spielen, sagte Gültekin. So habe er dann auch genügend Zeit, einen seiner Lieblingstricks zu üben: „Man zieht beim Ball Roll den Ball einfach mit der Sohle zu einer Seite. Damit lassen sich die Gegner häufig ausspielen.“