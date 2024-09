Berlin - Mit einem Personalengpass in der Defensive kehrt Cristian Fiél als Trainer von Hertha BSC an seine alte Wirkungsstätte zurück. Im Auswärtsspiel der 2. Bundesliga beim 1. FC Nürnberg (13.00 Uhr/Sky) will der Berliner Chefcoach aber keine Ausreden gelten lassen.

Auch nach den jüngsten Ausfällen von Innenverteidiger Linus Gechter sowie von Michal Karbownik und Jeremy Dudziak strebt die Hertha einen Auswärtserfolg in Franken an. Für Gechter können Toni Leistner oder Pascal Klemens neben Marton Dardai in der Defensive agieren. Abstellen wollen die Berliner unbedingt ihre Schwäche bei Standardsituationen des Gegners.

Trainer-Duell mit Miroslav Klose

Mit je sieben Punkten stehen die Hertha und der Club vor dem sechsten Spieltag im Tabellenmittelfeld. Nur der Sieger kann an die Spitzengruppe heranrücken. Fiél hatte bis zum Sommer in Nürnberg gearbeitet und war dann nach Berlin gewechselt. Seinen Trainer-Job beim FCN übernahm Ex-Weltmeister und WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose.