Erfurt - Die Fachhochschule Erfurt will im Bereich des Verkehrs- und Transportwesens stärker mit der vietnamesischen „University of Transport and Communications“ zusammenarbeiten. Das sieht eine Vereinbarung vor, die am Dienstag von Vertretern beider Hochschulen in Hanoi unterzeichnet wurde, wie die FH Erfurt mitteilte. Demnach geht es um eine vertiefte Kooperation, nachdem sich die bisherige Zusammenarbeit im Eisenbahnwesen gut entwickelte habe. Mit der vietnamesischen Uni bestand bereits seit September 2019 eine Zusammenarbeit.

Den Angaben nach zielt die neue Vereinbarung aus Erfurter Sicht auch auf die Sicherung von Fachkräften. Zur Vereinbarung gehöre ein bilateraler Studierenden- und Wissenschaftleraustausch. „Perspektivisch ist ein gemeinsamer Studiengang geplant“, hieß es in der Mitteilung der FH Erfurt.

Thematisch soll die Vereinbarung die bisherige Zusammenarbeit erweitern. Im Fokus stehen die Themen Nachhaltiger Verkehr, Verkehrsplanung und -management, Logistik und Lieferkette und Management und Transportmechanik.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow ist derzeit auf Reise in Vietnam. Zur Delegation des Linken-Politikers gehört auch der Präsident der FH Erfurt, Frank Setzer.