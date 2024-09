Es ging um den korrekten Einsatz von Feuerlöschern: Bei der Präsentation wird eine Feuerwehrfrau von einem Metallteil am Kopf getroffen. Sie erleidet eine Verletzung im Bereich der Stirn.

Feuerwehrfrau bei Vorführung am Kopf verletzt

Braunschweig - Bei einer Vorführung an einem Tag der Feuerwehr in Braunschweig ist eine Feuerwehrfrau am Kopf verletzt worden. Ein Metallteil eines Druckbehälters habe sie im Stirnbereich getroffen, teilte die Feuerwehr mit.

Der Unfall ereignete sich den Angaben nach bei einer Vorführung, bei der es um den korrekten Einsatz von Feuerlöschern ging. Es lagen keine Angaben dazu vor, wie schwer die Frau verletzt wurde.

Der Sanitätsdienst, eine Ärztin und andere Helfer hätten sich sofort um die Frau gekümmert, hieß es. Sie sei danach ins Krankenhaus gekommen.