Magdeburg - Die Feuerwehren in Sachsen-Anhalt bekommen für kleine Reparaturen 3,3 Millionen Euro vom Land. Das Geld sei für Gemeinden bestimmt, die weniger als 10.000 Einwohner hätten, teilte das Innenministerium am Dienstag mit. Damit könnten Feuerwehren kleinere Arbeiten an Feuerwehrgerätehäusern umsetzen und den Ehrenamtlichen bessere Bedingungen bieten, sagte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU). Mit dem Geld könnten etwa Farbanstriche, Reparaturen oder Sanierungen finanziert werden. Der Landesfeuerwehrverband begrüßte die zusätzlichen Gelder. In der Vergangenheit seien solche Arbeiten oft schier unmöglich gewesen, sagte der Vorsitzende Kai-Uwe Lohse.