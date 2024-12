Arendsee - In Arendsee hat der Brand eines Holzvergasers zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Wie die Polizei mitteilte, bemerkten Anwohner die Rauchentwicklung in dem als Heizraum genutzten Nebengebäude eines Mehrfamilienhauses. Beim Eintreffen der Feuerwehr habe der Vergaser in Vollbrand gestanden. Insgesamt seien 44 Kräfte an dem Einsatz im Ortsteil Binde beteiligt gewesen. Nach Schätzungen der Polizei entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.