Seddin - Aus zwei Kesselwagen auf dem Güterbahnhof Seddin in Potsdam-Mittelmark ist am Mittwochnachmittag Natriumchlorat ausgetreten. Für die Bevölkerung bestand den Angaben zufolge keine unmittelbare Gefahr. Natriumchlorat wird unter anderem in der Papierindustrie und in der Metallurgie eingesetzt, es ist giftig.

Die Spezialisten der Gefahrstoffeinheit der Feuerwehr wurden alarmiert und versuchten, die Waggons abzudichten, wie die Kreisverwaltung am Mittwochabend mitteilte. Das gelang schließlich, nachdem an einem der Kesselwagen nach einem ersten Versuch erneut Flüssigkeit ausgetreten war. Der Einsatz war gegen 18.45 Uhr abgeschlossen. Der Bahnhof Seddin gilt den Angaben zufolge als einer der wichtigsten Rangierbahnhöfe der DB Netz AG.

Insgesamt seien die Freiwilligen Feuerwehren und der Rettungsdienst aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark mit 152 Männern und Frauen im Einsatz gewesen. Die Einsatzleitung hatte die Freiwillige Feuerwehr Seddiner See.