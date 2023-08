Querfurt/Merseburg - Unwetter in Sachsen-Anhalt haben zu mehreren Einsätzen von Polizei und Feuerwehr geführt. In Querfurt (Saalekreis) habe am frühen Donnerstagmorgen eine Unterführung 20 Zentimeter hoch unter Wasser gestanden, teilte die Polizei mit. Einsatzkräfte der Feuerwehr sorgten demnach dafür, dass das Wasser wieder ablaufen konnte. Zu einem Schaden sei es nicht gekommen.

Durch Regen und Gewitter ist in Merseburg (Saalekreis) zudem ein Baum auf vier parkende Autos gestürzt. Auch hier kam die Feuerwehr zum Einsatz und beseitigte den Baum. Den Angaben zufolge wurden zwei der Fahrzeuge schwerer beschädigt, an den zwei übrigen entstand lediglich ein Lackschaden.

Auch am Donnerstag sowie am Freitag und Samstag kann es laut Deutschem Wetterdienst örtlich zu Regen und Gewittern kommen. Während die Höchsttemperaturen am Freitag bei 30 Grad liegen sollen, erwarten die Experten am Wochenende bis zu 34 Grad.