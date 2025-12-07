Vermeintlich harmlose Böller können schwere Verletzungen verursachen. Worauf Kinder und Erwachsene an Silvester achten sollten, damit der Start in das neue Jahr nicht im Krankenhaus endet.

Feuerwehr und Klinik geben Tipps zum Umgang mit Feuerwerk

Der Umgang mit Feuerwerk ist nicht ungefährlich. (Symbolbild)

Potsdam - Anlässlich des Aktionstages des brandverletzten Kindes geben die Feuerwehr Potsdam und das Team der Klinik für Kinder- und Jugendchirurgie am Klinikum Westbrandenburg Tipps zum sicheren Umgang mit Feuerwerkskörpern. Der Aktionstag an diesem Sonntag (7. Dezember) steht unter dem Motto „Unfallfrei statt Böllerei“.

„Jedes Jahr erleben wir zu Silvester hautnah, wie gefährlich Feuerwerkskörper sein können – vor allem für Kinder und Jugendliche“, sagte der Leiter der Feuerwehr Potsdam, Ralf Krawinkel. „Viele Unfälle passieren, weil Böller zu früh explodieren, unsachgemäß verwendet oder sogar manipuliert werden.“ Besonders tragisch sei, dass dabei oft Unbeteiligte verletzt würden.

Die Chefärztin der Klinik für Kinder- und Jugendchirurgie in Potsdam, Petra Degenhardt, ergänzte: „Selbst vermeintlich harmloses Kinder-Feuerwerk kann schwere Verletzungen verursachen.“ Die Folgen seien oft dramatisch: „Verbrennungen im Gesicht, an Händen oder am Oberkörper, Verlust von Gewebe, Hörschäden, psychische Traumata“. Deshalb sei Aufklärung wichtig.

Dafür geben die Feuerwehr Potsdam und das Team der Klinik für Kinder- und Jugendchirurgie am Klinikum Westbrandenburg Hinweise.

Worauf sollte man beim Umgang mit Feuerwerk achten?

Es sollte nur von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) geprüftes Feuerwerk verwendet werden. Raketen und Böller sollten nicht selbst gebastelt oder manipuliert werden. Auch Blindgänger sollten nicht erneut angezündet werden.

Feuerwerk sollte nie in geschlossenen Räumen gezündet werden. Auch draußen ist ein Sicherheitsabstand wichtig. Raketen sollten kippsicher aufgestellt und nicht auf Menschen, Bäume, Häuser oder andere Objekte gezielt werden.

Feuerwerkskörper sollten nicht am Körper oder in Hosentaschen getragen werden, da sie sich durch Reibung entzünden können.

Gefahren durch Feuerwerkskörper sollten Kindern und Erwachsenen bekannt sein. Wer Alkohol getrunken hat, sollte die Finger von Raketen und Böllern lassen.

Wie kann Erste Hilfe geleistet werden?