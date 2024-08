Vieles deutet auf einen toten Menschen hin, der in der Leine zwischen Seelze und Havelse bei Hannover treibt. Die Feuerwehr rückt eilig aus - und zieht eine Sexpuppe aus dem Wasser.

Feuerwehr sucht Leiche und findet Sexpuppe in der Leine

Garbsen - Der vermeintliche Fund einer Leiche in einem Fluss bei Hannover hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst - letztlich wurde aber nur eine Sexpuppe gefunden. Zunächst habe es nach einem toten Menschen ausgesehen, der in der Leine in Havelse bei Garbsen getrieben habe, sagte ein Polizeisprecher.

Daraufhin habe die Feuerwehr mit großem Aufwand eine Bergungsaktion begonnen. Schließlich habe sich aber herausgestellt, dass es eine Puppe gewesen sei, die im Ufergestrüpp gesteckt habe.