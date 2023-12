Bremerhaven - Die Feuerwehr in Bremerhaven hat nach eigenen Angaben zwei Menschen aus einem brennenden Haus gerettet. In einer verrauchten Wohnung fanden die Einsatzkräfte am Samstag eine schlafende Person, wie die Feuerwehr am Abend mitteilte. Eine andere habe am Fenster auf sich aufmerksam gemacht. Die beiden Geretteten seien mit speziellen Atemmasken durch das verqualmte Treppenhaus ins Freie gebracht worden. Insgesamt mussten laut Feuerwehr drei Menschen medizinisch versorgt werden. Aus noch ungeklärten Gründe war in einer der Wohnungen ein Feuer ausgebrochen.