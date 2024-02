Berlin - Die Feuerwehr hat am Mittwoch einen verschütteten Bauarbeiter aus einer Baugrube in Berlin-Staaken gerettet. Der Mann fiel am Mittag im Garten eines Einfamilienhauses am Brunsbütteler Damm drei Meter in die Tiefe und wurde bis zum Hals von Sand und Baumaterial verschüttet, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.

Die Feuerwehr rückte den Angaben zufolge mit 48 Kräften und schwerem Gerät an. Die Grube wurde mit mehreren hydraulischen Rettungsgeräten gegen nachrutschende Erde gesichert. Neben Höhenrettern waren auch ein Rüstwagen und eine Drehleiter im Einsatz. Nach einer Stunde war der schwer verletzte Mann befreit und wurde in eine Spezialklinik gebracht.