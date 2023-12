Hannover - Ein Radfahrer hat sich in Hannover über eine hochwasserbedingte Straßensperrung hinweggesetzt und ist im tiefen Wasser gestürzt. Der 75-Jährige sei weggespült worden, habe sich dann an einem Baum festkrallen können und selbst den Notruf gewählt, sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittwoch. Letztlich habe er mit zwei Feuerwehr-Drohnen geortet und aus seiner Notlage befreit werden können. Der Senior wurde dem Rettungsdienst übergeben.

Die Feuerwehr warnt immer wieder vor dem Betreten der wegen Hochwassers gesperrten Gebieten. Der Einsatz sei deshalb besonders ärgerlich, sagte der Sprecher. Die Person habe sich selbst und die Helfer in Gefahr gebracht. Ärgerlich sei auch, dass während der Rettung immer mehr Menschen aufgetaucht seien, die sich in Wathosen und Gummistiefeln den Einsatz hätten anschauen wollen. Auch sie störten die Arbeit der Helfer und brächten sich selbst in Gefahr.