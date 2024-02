Seelze - Zwei Kajakfahrer sind auf dem Fluss Leine in der Region Hannover gekentert. Einer der beiden Männer schwamm aus eigener Kraft ans Ufer, den zweiten rettete die Feuerwehr von einem Baum. Die beiden jungen Männer waren am Samstag bei Seelze mit dem Kajak unterwegs, als dieses umkippte, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Kajakfahrer kletterte auf einen Baum, der im Hochwasser in der massiven Strömung stand.

Von dort kam er allein aber nicht mehr ans Ufer. Die Feuerwehr Seelze, die Wasserrettungsgruppe der Stadtfeuerwehr Seelze sowie die Tauchergruppe der Region Hannover waren vor Ort. Sie retteten den Wassersportler vom Baum. Er erlitt Unterkühlungen und wurde vor Ort von einem Notarzt behandelt. Dann kam er ins Krankenhaus.