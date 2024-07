Malschwitz - Feuerwehrleute haben in Malschwitz in Ostsachsen eine eingeklemmte Katze gerettet. Das Tier war zwischen zwei Wände gerutscht und dort gefangen gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Besitzer hatte seinen Vierbeiner seit zwei Tagen vermisst und sich schließlich bei der Polizei gemeldet. Bei der anschließenden Suche sei die Katze auf einem Nachbargrundstück in ihrer hilflosen Lage entdeckt worden. Nach der Rettung konnte sie wohlbehalten an ihren Besitzer übergeben werden.