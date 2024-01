Bremerhaven - Die Feuerwehr hat in Bremerhaven drei Menschen aus einem brennenden Haus gerettet. Drei weitere konnten sich selbst retten, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Am frühen Morgen sei das Feuer in dem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus im Stadtteil Lehe ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hätten schon Flammen aus einem geborstenen Fenster geschlagen.

Drei Bewohner hatten sich zu diesem Zeitpunkt schon aus dem Haus gerettet - sie erzählten, dass das Treppenhaus verraucht und weitere Menschen im Haus seien. Mit Drehleiter und Fluchtrettungsmasken holten die Feuerwehrleute drei Menschen aus dem Haus.

Nach der Erstversorgung kamen alle sechs Bewohner zur weiteren Beobachtung ins Krankenhaus. Die Nachlöscharbeiten in dem Gebäude mit Holzbalkendecken dauerten zunächst an, um Glutnester in der Decke auszuschließen. Das Haus ist wegen des starken Rauchs nicht mehr bewohnbar. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.