Gleich mehrere Brände mussten Feuerwehrleute am frühen Morgen in der Niederlausitz löschen. Ein Auto und eine Gartenlaube brannten ab.

Cottbus - Feuerwehrleute sind am frühen Morgen in der Niederlausitz zu mehreren Bränden ausgerückt. In Cottbus stand ein Auto in Flammen und brannte völlig aus, wie die Regionalleitstelle Lausitz mitteilte. Andere Fahrzeuge oder Gebäude wurden dabei nicht beschädigt, wie es hieß. Zuvor hatte der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) berichtet.

In Guben (Landkreis Spree-Neiße) löschten die Einsatzkräfte laut Leitstelle zwei Gartenlauben. Eine der beiden brannte ab, die andere wurde von der Hitze der Flammen beschädigt. Bei beiden Einsätzen wurden keine Menschen verletzt.