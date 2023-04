Feuerwehr in Brandenburg: Kein Bedarf an Löschflugzeugen

Potsdam - Der Landesfeuerwehrverband Brandenburg sieht aktuell keinen dringenden Bedarf an Löschflugzeugen. Man verfolge bei der Brandbekämpfung aus der Luft eine andere Strategie, sagte der Chef der Landesfeuerwehr, Rolf Fünning, am Donnerstag. Allerdings werde die Feuerwehr diese Möglichkeit der Brandbekämpfung „nicht grundsätzlich ausschließen“.

Die brandenburgische Topographie, die einfachere Löschwasseraufnahme sowie bereits getätigte Anschaffungen machten die Brandbekämpfung via Löschhubschrauber sinnvoller, führte Fünning aus. So seien bereits mobile Löschwasserbehälter für die Hubschrauber eingekauft worden. Diese seien für die Flugzeuge unbrauchbar.

Der Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt hat seit kurzem ein Löschflugzeug vor Ort stationiert. Die Maschine mache eine zeitnahe und schnellere Bekämpfung von Bränden in der Region möglich, hieß es von der Kreisverwaltung. Außerdem stellte der Landkreissprecher in Aussicht, dass auch benachbarte Bundesländer auf das Flugzeug zurückgreifen könnten. „Wer es anfordert, kriegt es“, sagte er am Donnerstag.