Feuerwehr-Großeinsatz in Marienfelde: Firmenhalle brennt

Berlin - In einem Werk für Verpackungsmaterial in Berlin-Marienfelde ist am Donnerstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Eine Halle brenne in kompletter Ausdehnung, weitere Hallen seien von den Flammen bedroht, sagte ein Feuerwehrsprecher. Ob Menschen verletzt wurden, wurde zunächst nicht bekannt. Die Feuerwehr sei mit rund 120 Kräften im Einsatz, hieß es. Die Behörden warnten vor einer hohen, weit sichtbaren Rauchwolke über dem Werk und riefen dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten.