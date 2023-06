Bundesstraße gesperrt Großeinsatz für die Feuerwehr: Brennende Taube löst Böschungsbrand aus

In Hanau musste die Feuerwehr am Mittwoch zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausrücken: Auf rund 500 Metern war eine Böschung in Brand geraten. Auslöser dafür war offenbar eine Taube.