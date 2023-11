Barleben - Einsatztaucher der Feuerwehr haben am Montag in einem See bei Barleben bei einer Übung Munition gefunden. Die Munition sei in mehreren Einweggläsern verstaut gewesen, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei der Munition um Kugeln für eine Pistole „im Kaliber 6,35 mm Browning“. Wie die Munition in den See gelangte, ist nach Polizeiangaben bisher unklar. Die Munition wurde durch die Polizei sichergestellt.