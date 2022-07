Uslar - Die Feuerwehr hat in einer brennenden Wohnung im Landkreis Northeim eine Leiche gefunden. Das Feuer brach am Montagmorgen aus, wie die Polizei mitteilte. Beim Eintreffen der Feuerwehr sei bereits dichter Qualm aus der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Uslar gedrungen. Die Polizei hat Ermittlungen zur Ursache des Feuers und zur Identität der toten Person aufgenommen.