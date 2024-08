Berlin - In der Generaldirektion der zu den Staatlichen Museen zählenden Gemäldegalerie am Kulturforum in Berlin-Tiergarten ist es zu einem Wasserschaden gekommen. Das teilte die Berliner Feuerwehr auf der Plattform X mit. Dort waren im Keller des Gebäudes in der Stauffenbergstraße rund 2,5 Millionen Liter Wasser ausgetreten. Betroffen ist nach Angaben der Stiftung nicht die Gemäldegalerie selbst, sondern das benachbarte Verwaltungsgebäude.

Das Wasser habe etwa 15 bis 20 Zentimeter hoch gestanden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr, die zum Einsatz ausrückte. Ein direkter Schaden sei nicht festgestellt worden. Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ über den Einsatz berichtet.

Gefahr durch hohe Luftfeuchtigkeit

Grund für das austretende Wasser war nach Angaben der Feuerwehr eine kaputte Fernwärmeleitung. Die Gefahr sei deshalb gewesen, dass sich wegen der entsprechend hohen Temperaturen Luftfeuchtigkeit im Gebäude ausbreite und die Gemälde der Sammlung gefährden könnte, erklärte der Sprecher.

„Das haben wir unterbunden, indem wir das Gebäude be- und entlüftet haben.“ Mit dem Einsatz von Lüftern sei das gut gelungen. Auch das Wasser auf dem Kellerboden sei größtenteils abgepumpt worden - soweit das mit dem technischen Gerät der Feuerwehr möglich gewesen sei.