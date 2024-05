Einbeck - Die Feuerwehr hat einen behinderten Mann im Landkreis Northeim aus einem verschlossenen Auto befreit. Dessen 82 Jahre alter Vater hatte sein Fahrzeug am Samstag in Einbeck geparkt, die Fahrertür abgeschlossen und am Kofferraum hantiert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dann schloss er den Kofferraum, hatte jedoch den Autoschlüssel im Fahrzeug gelassen. Sein erwachsener Sohn war nicht in der Lage, das Auto selbstständig aus dem Innenraum zu öffnen.

Der 82-Jährige informierte seine Ehefrau, die jedoch den Zweitschlüssel zu Hause nicht fand. Durch die Hitzeentwicklung im Auto bestand laut Polizei eine Gefahr für den behinderten Sohn. Die Feuerwehr schlug eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein, öffnete die Türen und befreite den Mann.