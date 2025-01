Für die Feuerwehren sind die Silvesternächte oft besonders anstrengend. In der Region Hannover wurden Einsatzkräfte sogar mit Feuerwerksraketen beschossen.

Unbekannte haben in der Silvesternacht Einsatzkräfte der Feuerwehr in Garbsen bei Hannover mit Feuerwerk angegriffen. (Symbolbild)

Garbsen - Unbekannte haben in der Silvesternacht Einsatzkräfte der Feuerwehr in Garbsen bei Hannover mit Feuerwerk angegriffen. Mehrere Feuerwehrautos seien auf der Anfahrt zu einem Containerbrand gezielt mit Raketen beschossen worden, teilte die Polizei am frühen Morgen mit. Verletzt wurde niemand. Der Brand konnte anschließend gelöscht werden.

Um kurz nach Mitternacht nahmen die Beamten einen Jugendlichen fest, der mit Pyrotechnik auf eine Menschenmenge schoss. Der 16-Jährige habe dabei laut Polizei erheblichen Widerstand geleistet. Bereits in den vergangenen zwei Jahren wurden Einsatzkräfte in Garbsen zum Jahreswechsel mit Feuerwerkskörpern beschossen. In diesem Jahr wurde die Polizeipräsenz erhöht. Zivile und uniformierte Kräfte wurden außerdem von der Bereitschaftspolizei unterstützt