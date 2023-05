Flammen schlagen aus einer Lagerhalle. Wegen des starken Rauchs wird die Bevölkerung gewarnt. Für die Feuerwehr in Potsdam ist es ein langer und aufwendiger Einsatz.

Feuer zerstört Lagerhalle in Potsdam: Brand unter Kontrolle

Feuerwehrleute löschen den Brand in einer Lagerhalle.

Potsdam - Ein Feuer hat am Samstag in Potsdam eine 2000 Quadratmeter große Lagerhalle eines Speditionsunternehmens zerstört. Das Gebäude im Ortsteil Fahrland, aus dem Flammen schlugen, stürzte ein. Eine riesige Rauchwolke stieg auf. Die Feuerwehr brachte den Brand mehrere Stunden nach Ausbruch unter Kontrolle, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle am Samstagnachmittag sagte.

Die Warnung der Bevölkerung vor starkem Rauch wurde zwar nach 16.00 Uhr wieder aufgehoben, jedoch gab es kurz darauf per Warn-App eine neue Gefahreninformation wegen Geruchsbelästigung.

Ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei sagte: „Wir gehen von Brandstiftung aus.“ Die Kriminaltechnik werde ihre Untersuchungen aufnehmen, sobald der Brandort betreten werden könne. In der Lagerhalle sollen laut Feuerwehr Möbel untergebracht gewesen sein.

Die Feuerwehr, die den Brand mit 100 Kräften bekämpfte, richtete sich auf einen Einsatz bis in den Abend ein. Es seien Nachlöscharbeiten nötig, um Glutnester einzudämmen, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle. Straßen waren gesperrt. Auch das Technische Hilfswerk unterstützte bei dem Einsatz.

Die Feuerwehr sprach nach Ausbruch des Feuers von einer starken Rauchentwicklung und setzte deshalb über Warn-Apps eine Gefahreninformation ab. Menschen sollten das Gebiet im Potsdamer Ortsteil Fahrland meiden und Fenster und Türen geschlossen halten. Verletzte gebe es nicht, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle.