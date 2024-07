In Nordsachsen geht eine Lagerhalle in Flammen auf. Der Sachschaden ist nach ersten Schätzungen beträchtlich.

Eine Lagerhalle ist in Nordsachsen in Flammen aufgegangen. (Foto-Illustration)

Doberschütz - Ein Feuer hat in Doberschütz in Nordsachsen eine Lagerhalle zerstört. Der Brand sei aus noch unbekannter Ursache am frühen Sonntagmorgen im Ortsteil Mölbitz ausgebrochen, teilte die Polizei mit. In der Halle seien Traktoren und andere Landmaschinen abgestellt gewesen. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro. Der Einsatz eines Brandursachenermittlers werde geprüft, so die Polizei.