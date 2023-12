Schmalkalden - Ein Einfamilienhaus ist am Dienstag in Schmalkalden in Brand geraten und schwer beschädigt worden. Fünf Menschen, die in dem Haus wohnten, seien durch das Feuer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Sie seien mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Das erste Obergeschoss des Hauses sei eingestürzt.

Es werde mit einem Totalschaden oder einem Schaden im sechsstelligen Euro-Bereich gerechnet, sagte ein Polizeisprecher. Das Feuer war am frühen Morgen ausgebrochen, die Löscharbeiten dauerten etwa vier Stunden.

Den Angaben zufolge griff der Brand nicht auf Nachbarhäuser im Ortsteil Wernshausen über. Die Anwohner in direkter Nähe hatte die Zentrale Leitstelle in einer Gefahrenmeldung dazu aufgefordert, die Türen und Fenster wegen der Rauchentwicklung geschlossen zu halten. Die Brandursache sei bisher unbekannt, sage der Polizeisprecher. Die Ermittlungen liefen.