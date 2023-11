Sande - Ein Feuer hat eine Disco im Landkreis Friesland weitgehend zerstört und einen hohen Sachschaden angerichtet. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere hunderttausend Euro, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Als die ersten Feuerwehrkräfte am späten Dienstagabend zu der Disco in der Gemeinde Sande alarmiert wurden, schlugen Flammen den Angaben zufolge schon aus dem Dachstuhl. Als Löschmaßnahmen keinen Erfolg mehr versprachen, entschieden die Rettungskräfte, das Gebäude kontrolliert abbrennen zu lassen. Die Löscharbeiten dauerten auch am Mittwoch noch an. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Disco war nicht geöffnet, als der Brand ausbrach. Die Ursache ist unklar.

Ein Sachverständiger soll nun bei der Aufklärung helfen. Zudem nahmen Brandursachenermittler ihre Arbeit auf. Dafür setzten sie auch eine Drohne ein, die hochauflösende Videoaufnahmen und Fotos von dem Brandort machen sollte, wie die Polizei mitteilte.

Für die Freiwilligen Feuerwehren gestalteten sich die Löscharbeiten des Großbrandes nach eigenen Angaben teils schwierig. Während der Löscharbeiten sei es zu Verpuffungen gekommen, die durch Gasflaschen, Pyrotechnik und Batteriespeicher verursacht wurden, wie die Feuerwehr Sande auf Facebook mitteilte. Deshalb mussten die Löscharbeiten an einem Teil des Gebäudes zeitweise unterbrochen werden.

Der Betreiber der Disco zeigte sich bestürzt über den Brand. „Wir sind geschockt und müssen diesen Schmerz erstmal verarbeiten“, schrieben die Betreiber auf ihrer Internetseite.