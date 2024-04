Die Kuppel des mittelalterlichen Neutorturms in Arnstadt ist ausgebrannt - der Turm ist ein Wahrzeichen der Stadt. „Das ist dramatisch“, so Arnstadts Bürgermeister Frank Spilling.

Feuerwehrkräfte sind an der Spitze vom historischen Neutorturm in Arnstadt auf einer Leiter zu sehen.

Arnstadt - Die Kuppel des mittelalterlichen Neutorturms in Arnstadt ist durch ein Feuer zerstört worden. Der Dachstuhl des Turms aus dem 15. Jahrhundert sei am Sonntag aus bisher ungeklärter Ursache in Flammen aufgegangen, sagte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale der Polizei in Erfurt.

Feuerwehrleute seien über eine lange Leiter für die Löscharbeiten von außen in die Höhe der Turmspitze gelangt. Innerhalb von etwa eineinhalb Stunden konnten sie das Feuer weitgehend löschen. Verletzte gebe es nicht, Anwohner waren nicht gefährdet. Die Flammen aus der Kuppel des Torturms an der historischen Stadtmauer von Arnstadt waren weithin zu sehen. Es sei eine schwarze Rauchwolke aufgestiegen, berichteten Augenzeugen.

„Das ist dramatisch“, sagte Arnstadts Bürgermeister Frank Spilling der dpa. Der Neutorturm sei eines der Wahrzeichen der Stadt. Die Kuppel müsse abgenommen werden, so der Bürgermeister. Noch am Sonntag sollte ein großer Kran kommen und dabei unterstützen. Der Turm gehört zu den Sehenswürdigkeiten von Arnstadt - mit einer Ersterwähnung im Jahr 704 als Thüringens ältester Ort. Der Neutorturm liegt im Süden des mittelalterlichen Stadtkerns.

Der Bereich um die Brandstelle wurde abgesperrt. Zum Ausmaß und der Höhe des Schadens sowie zur Brandursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Nach Angaben des Polizeisprechers informierten Augenzeugen kurz nach 8.00 Uhr Polizei und Feuerwehr über den Brand. Anwohner versorgten die Feuerwehrleute mit Kaffee.