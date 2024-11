Zuerst brennt nur ein Auto auf einem Parkplatz im Leipziger Nordwesten, doch die Flammen greifen auf zwei weitere über. Am Ende sind 13 Autos beschädigt.

Leipzig - Auf dem Parkplatz eines Konzerthauses im Leipziger Nordwesten haben mehrere Autos gebrannt. 13 Fahrzeuge wurden bei dem Feuer am Freitagabend beschädigt, wie die Polizei Leipzig mitteilte. Demnach geriet zunächst ein Auto in Brand und die Flammen griffen auf zwei weitere Autos über, wie es hieß. Menschen wurden nicht verletzt. Was genau das Feuer auslöste, war zunächst nicht klar. Die Polizei ermittelte zur Ursache. Feuerwehrleute löschten das Feuer.