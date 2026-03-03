In einem Autobahntunnel bricht ein Feuer aus. Polizei und Feuerwehr rasen mit Blaulicht zur Autobahn 81. Was das für den Autoverkehr bedeutet.

Im Engelbergtunnel entlang der A81 bei Ludwigsburg ist ein Brand ausgebrochen - mit weithin sichtbarer Rauchsäule.

Leonberg - In einem vielbefahrenen Tunnel entlang der Autobahn 81 westlich von Stuttgart ist ein Brand ausgebrochen. Laut Polizei fing der Anhänger eines Lastwagens nahe Leonberg Feuer. Die Ursache sei unklar. Der Anhänger ist mutmaßlich mit Elektrogeräten beladen. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. „Es befinden sich keine Personen mehr im Tunnel“, sagte eine Polizeisprecherin in Ludwigsburg.

Brand in Tunnel löst Staus aus

Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei sind mit einem Großaufgebot im Einsatz. Der Brand im Engelbergtunnel sei gegen 14.20 Uhr gemeldet worden. Die Feuerwehr habe mit den Löscharbeiten begonnen. Die Flammen seien derzeit unter Kontrolle. Die Tunnelröhren würden von der Feuerwehr gelüftet.

Die Autobahn bleibt den Angaben zufolge gesperrt. Autofahrer sollten das Gebiet weiträumig umfahren. Dunkle Rauchschwaden waren von weitem sichtbar.

Der Engelbergtunnel ist nach ADAC-Angaben der verkehrsreichste Autobahntunnel Baden-Württembergs. Im vergangenen Herbst hatte ein Brand im Engelbergtunnel für ein Verkehrschaos gesorgt. An einem Fahrzeug hatte sich Rauch entwickelt, als es durch den Tunnel fuhr. Für den Verkehr hatte das gravierende Folgen.