Vor dichtem Rauch hat die Polizei am Montag die Einwohner von Bad Langensalza gewarnt. Das war die Ursache.

Ein Brand auf einem Firmengelände hat die Feuerwehr in Bad Langensalza auf den Plan gerufen (Symbolbild).

Bad Langensalza - Ein Feuer auf einem Firmengelände in Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis) hat für dicke Rauchwolken gesorgt. Zeitweise galt am Montag deswegen eine amtliche Warnung, Anwohner wurden aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen der Polizei niemand. Der Schaden wird vorerst auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Den Angaben zufolge waren Kunststoffpaletten in Brand geraten. Die genaue Ursache für das Feuer ist noch unklar, hieß es von der Polizei. Die Löscharbeiten dauerten am Abend an.