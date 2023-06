Feuer im Olympiapark Brand auf Großbaustelle in München - Feuerwehr rettet vermisste Arbeiter

In München ist am Mittwoch in der im Bau befindlichen Tiefgarage für die Sportarena SAP Garden ein Brand ausgebrochen. Das Feuer sei unter Kontrolle. Einsatzkräfte konnten 14 vermisste Arbeiter retten.