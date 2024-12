Einsatz in der Nacht: In Wiesenburg/Mark loderte der Dachstuhl eines Wohnhauses. (Symbolbild)

Wiesenburg/Mark - Ein Brand im Dachgeschoss hat ein Wohnhaus in der Gemeinde Wiesenburg/Mark (Kreis Potsdam-Mittelmark) unbewohnbar gemacht. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem technischen Defekt aus. Untersucht wird, ob eine Heizdecke als Ursache infrage kommt.

Der Bewohner des Hauses meldete in der Nacht gegen 1.30 Uhr das Feuer. Der Dachstuhl brannte bereits in voller Ausdehnung, als die Feuerwehr eintraf, wie die Polizei mitteilte. Der Mann habe angegeben, er sei nicht in den Räumen gewesen, als der Brand ausbrach. Zuvor will er jedoch den „seltsamen Geruch seiner Heizdecke“ wahrgenommen und den Stecker gezogen haben, so die Polizei.