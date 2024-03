Nordhausen - In einem Klassenraum einer Regelschule in Nordhausen hat es am Montag gebrannt. Mehrere hundert Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte mussten die Schule verlassen, wie die Polizei Nordhausen am Montag mitteilte. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Den Unterricht sagte die Schule für den restlichen Tag ab, wie es hieß. Was genau in dem Zimmer in Flammen stand, war zunächst unklar. Die Beamten schätzten den Schaden auf mehrere tausend Euro.