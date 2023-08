Großröhrsdorf - Das verheerende Feuer in der Stadtkirche Großröhrsdorf (Landkreis Bautzen) ist nach Angaben der Polizei gelegt worden. Ein 40 Jahre alter Deutscher sei als mutmaßlicher Brandstifter gefasst worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Mann habe die Tat gestanden. Gegen ihn sei ein Haftbefehl erlassen worden. Das Feuer hatte die Barockkirche in der Kleinstadt rund 25 Kilometer östlich von Dresden in der Nacht zum 4. August schwer verwüstet. Die Flammen zerstörten Dachstuhl, Kirchenschiff und einen Teil des 50 Meter hohen Glockenturms. Viele historische Kunstschätze sind verloren.